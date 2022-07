Im zweiten Quartal 2022 musste der Autobauer dem schlechteren Wirtschaftsumfeld bereits Tribut zollen. Wegen der Lockdowns in China, höherer Rohstoffkosten und Lieferkettenproblemen verkaufte Tesla in den Monaten April bis Juni weniger Fahrzeuge als im Quartal zuvor. Es war der erste Absatzrückgang in einem Quartal seit Langem. Nicht zuletzt deshalb verlor Tesla im ersten Halbjahr auch den Spitzenplatz bei den weltweiten Verkäufen von Elektroautos und Plug-in-Hybriden. Der chinesische Hersteller BYD trotzte allen Widrigkeiten und konnte sich mit einem Wachstum von mehr als 300 Prozent an die globale Spitze setzen.