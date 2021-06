Einsatz verhundertfacht Panasonic trennt sich von allen Tesla-Aktien

Batteriepartner Panasonic macht Kasse mit all seinen Tesla-Aktien, die 100-mal so viel wert sind wie beim Einstieg der Japaner. Die gemeinsame Produktion in der Gigafactory Nevada soll weitergehen, doch die exklusive Partnerschaft löst sich auf.