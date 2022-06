Plant Tesla-Chef Elon Musk (50) trotz voller Auftragsbücher einen kräftigen Jobabbau, um den US-Elektroautobauer für eine nahende Rezession in den USA zu wappnen? Das Hin und Her um die künftige Mitarbeiterzahl von Tesla ging auch am Wochenende weiter: Am Freitag hatte Musk in einer internen Mail noch mitgeteilt, die Zahl der fest angestellten Mitarbeiter um 10 Prozent zu senken, da er ein "super bad feeling" mit Blick auf die Wirtschaftslage habe. Am Samstag dann teilte Musk ebenfalls auf Twitter mit, die Gesamtzahl der Mitarbeiter des E-Auto-Herstellers solle in den nächsten zwölf Monaten nicht sinken, sondern steigen.