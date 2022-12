Vom Börsenstar zum Aussteiger-Papier: Der Kurssturz der Aktien von Tesla hat sich am Freitag fortgesetzt. Mit gut 150 US-Dollar fielen die Tesla-Aktien auf ein Zweijahrestief. Allein im Jahr 2022 haben sie bislang schon 57 Prozent an Wert verloren. Seit dem Rekordhoch von gut einem Jahr summiert sich das Minus auf 63 Prozent: Zwei Drittel der Marktkapitalisierung von Tesla haben sich binnen 13 Monaten in Luft aufgelöst.