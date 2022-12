Die Tesla-Investoren zürnen über den erneuten Kursrutsch – den wieder einmal Elon Musk (51) ausgelöst haben dürfte. Der Tesla-CEO hat in dieser Woche weitere Tesla-Aktien im Wert von 3,58 Milliarden Dollar verkauft. Wie aus einem am Mittwochabend von der US-Börsenaufsicht SEC veröffentlichten Bericht hervorgeht, trennte er sich von Montag bis Mittwoch von 22 Millionen Papieren. In der gleichen Zeit war die Tesla-Aktie um gut 12 Prozent gefallen, während der Vergleichsindex gestiegen war.