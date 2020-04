Die Corona-Krise hat der weltweiten Autoindustrie einen schweren Schlag versetzt. Die Produktion in den Werken steht still, die Autobauer stehen in den kommenden Monaten vor Einbrüchen bei Absätzen und Gewinn. Zahlreiche Zulieferbetriebe sind in Existenznot geraten, Lieferketten geraten ins Wanken. Doch ausgerechnet der US-Elektroautobauer Tesla Börsen-Chart zeigen hat inmitten der Corona-Krise zu einer rasanten Erholung angesetzt und nun schon sechs Tage in Folge zugelegt. Inzwischen peilt die Tesla-Aktie schon wieder die Marke von 700 US-Dollar an. Tesla hat seit seinem Kurstief vor knapp vier Wochen seine Börsenbewertung fast schon wieder verdoppelt.

Teslas Vorteil: Die Corona-Krise könnte die Aufholjagd der Konkurrenz bei der Elektromobilität ausbremsen. VW, Daimler und BMW benötigen einen Teil ihrer Cash-Reserven jetzt dringend, um den Betrieb am Laufen zu halten - die Ausgaben für Forschung und Entwicklung bei der E-Mobilität könnten darunter leiden.

Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Tesla Börsen-Chart zeigen aus diesem Grund wieder hochgestuft und das Kursziel auf 580 US-Dollar angehoben. In Zeiten des Coronavirus sei der Elektroautobauer besser positioniert als die Konkurrenz, schrieb Analyst Dan Levy in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Viruskrise erhöhe den Wettbewerbsvorteil beim Übergang zu Elektroantrieben, der für andere Autohersteller nun noch schwerer zu stemmen sei.

Am Ostermontag hatte sich die Aktie von Tesla mit einem Plus von 12 Prozent an die Spitze des Nasdaq Stock Market Börsen-Chart zeigen gesetzt , während gestandene Autobauer wie Ford und General Motors Börsen-Chart zeigen mehr als fünf Prozent verloren. Seit der Elektroauto-Spezialist vor einigen Tagen überraschend hohe Auslieferungszahlen für das erste Quartal vermeldet hatte, geht es mit dem Papier seit sechs Tagen in Folge steil aufwärts.

la/dpa/reuters