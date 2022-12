Es ist gerade mal 14 Monate her, da war der US-Elektroautobauer Tesla mehr als eine Billion Dollar an der Börse wert. Seit April hat jedoch eine atemberaubende Talfahrt eingesetzt: Inzwischen ist Tesla an der Börse mit rund 450 Milliarden Dollar weniger als die Hälfte wert. Gerechnet vom Rekordhoch hat die Tesla-Aktie sogar mehr als 60 Prozent an Wert verloren. Wie kann das sein?

Tesla, geführt vom Magier Elon Musk, als Pionier der automobilen Zukunft: Das war die herrschende Erzählung bis Anfang 2022. Großer technologischer Vorsprung, das schnellste Innovationstempo, eine atemberaubend schnelle Transformation vom Luxusanbieter zum Massenhersteller: Auch deshalb ist Tesla (immer noch) an der Börse deutlich mehr wert als die drei Auto-Dickschiffe Volkswagen, BMW und Mercedes zusammen. Doch das Bild vom Sieger-Konzern Tesla hat immer größere Risse bekommen.

Tesla-Aktionäre machen den Abstieg des Konzerns vor allem an einer Sache fest: Dem unheilvollen Einstieg von Tesla-Boss Elon Musk beim Kurznachrichtendienst Twitter. Seit Musk Twitter für die stolze Summe von 44 Milliarden Dollar übernommen hat – genauer gesagt, es nicht mehr geschafft hat, sich aus dem Deal herauszuwinden – lasten zwei Faktoren schwer wie Mühlsteine auf Tesla.

Vom Heilsbringer zum Risikofaktor

Erstens: Musk braucht Geld, um den Twitter-Kauf zu finanzieren. Der Reichtum des inzwischen nur noch zweitreichsten Mannes der Welt basiert vor allem auf seinen Anteilen an Tesla: Seit Verkündung des Twitter-Deals hat Musk sich immer wieder von Tesla-Aktien in großer Anzahl getrennt und damit Milliarden erlöst. Musks wiederholte Verkäufe haben den Kursverfall der Tesla-Aktie in den vergangenen Monaten beschleunigt. Musks Nettovermögen ist laut "Forbes" auf aktuell 154 Milliarden Dollar gefallen. Reichster Mensch ist aktuell der französische Luxusunternehmer und LVMH-Boss Bernard Arnault (73).

Zweitens: Das Chaos rund um Twitter sorgt dafür, dass Musk nur noch wenig Zeit und wenig "management attention" für den ungleich wertvolleren Konzern, Tesla, aufbringen kann. Der Streit rund um Twitter beansprucht einen Großteil von Musks Zeit - auch wenn dieser nach eigener Aussage nur wenig Schlaf braucht. Mit seinen umstrittenen Entscheidungen, etwa die Hälfte der Belegschaft zu feuern und vormals gesperrte Accounts wieder zuzulassen, bringt Musk zudem die Öffentlichkeit gegen sich auf. Damit geht ein Rollenwechsel einher: Musk ist vom einstigen Heilsbringer zum Risiko für Unternehmen geworden.

Teslas Twitter-Trauma: Musks Abwahl ist für Tesla-Aktionäre ein Grund zum Feiern

Kein Wunder, dass Tesla-Investoren das Ende des Twitter-Albtraums herbeisehnen. Und diesem Ende sind sie nun einen Schritt näher gekommen: Musk hatte die Twitter-Nutzer in der Nacht zu Montag überraschend zur Abstimmung dazu aufgerufen, ob er als Twitter-Chef zurücktreten soll. Das wäre ein Ende der Doppelrolle als Twitter- und als Tesla-Chef.

Musk könnte sich künftig wieder stärker auf Tesla konzentrieren. Für Tesla-Aktionäre klingt das wie ein Heilsversprechen.