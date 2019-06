Die Aktie von Tesla hat sich seit Ende vergangenen Jahres mehr als halbiert. Ist der E-Autobauer ein Restrukturierungsfall? Manche Analysten sehen das so. Je tiefer die Aktie sinkt, desto brachialer ihre Gedankenspiele. Schon wird spekuliert, wer vor allem profitieren könnte, sollte Tesla das Geld ausgehen und in die Insolvenz rutschen.

Quo vadis Tesla? Angesichts eines seit Ende vergangenen Jahres halbierten Aktienkurses stellen sich immer mehr Analysten diese Frage. Zwar werfen sie mitunter in Worst-Case-Szenarien mal eben Kursziele von 10 Dollar in den Raum, eine endgültige Prognose über die Zukunft aber wagen sie verständlicherweise nicht.

Gleichwohl hält es einzelne Vertreter der Zunft nicht davon ab, darüber zu spekulieren, wer im Falle eines Zusammenbruchs des Elektroautobauers davon profitieren würde und was dies womöglich für die in vielen Staaten politisch und finanziell unterstützte Elektromobilität bedeuten könnte.

Wie die Kollegen von Morgan Stanley betont auch Bernstein-Analyst Max Warburton, dass Tesla die Anleger als Wachstumsstory zunächst elektrisiert habe, dass gar Wettbewerber von dem anfänglichen Erfolg des Model S "zutiefst beeindruckt" gewesen seien. Nun jedoch scheine das Unternehmen "strukturell unrentabel" zu sein. Es drückten hohe Fixkosten, der Markt für Teslas Modelle sei "viel kleiner als erwartet" und die Technologie des einstigen E-Autopioniers sei "nicht mehr einzigartig", zitiert Bloomberg den Bernstein-Analysten.

"Tesla eher eine verzweifelte Kredit- und Restrukturierungsgeschichte"

Im Grunde, so der Experte, unterscheide Tesla nicht mehr viel von den deutschen Premiumherstellern Mercedes oder BMW, die ihr Angebot an Elektroautos massiv erweiterten und im Gegensatz zu Tesla konsequent Cash und Gewinne erwirtschafteten. Tesla werde heute "eher als eine verzweifelte Kredit- und Restrukturierungsgeschichte gesehen", ätzte schon vor einer Woche Morgan-Stanley-Kollege Adam Jonas.

Teslas Aktien Börsen-Chart zeigen hatten am vergangenen Freitag mit rund 185 Dollar den tiefsten Stand seit zweieinhalb Jahren markiert. Zuvor hatte Tesla-Chef Elon Musk selbst in einem Brandbrief an die Mitarbeiter drastische Sparmaßnamen angekündigt, um die Kosten in den Griff zu bekommen. Der Autobauer habe lediglich zehn Monate Zeit, um die Gewinnschwelle zu erreichen, machte Musk den Ernst der Lage klar.

Model 3-Test im Video: Wehe, wenn das Display streikt

"Was sich ändert ist die Nachfrage", warnt Morgan-Stanley-Analyst Adam Jonas. Zwar rechne Tesla für das zweite Quartal mit bis zu 100.000 verkauften Fahrzeugen. Flüsterschätzungen an der Wall Street gingen jedoch lediglich von 70.000 verkauften Autos für das zweite Jahresviertel aus.

Die Zahlen zum ersten Quartal zeigten bereits: Die Nachfrage nach älteren Modellen wie Model S und Model X könnten durch das noch vergleichsweise neue Model 3 in Zukunft stärker nachgeben. Hinzu kommt: China als Absatzmarkt, der für Tesla immer wichtiger werden soll, arbeitet hart an eigenen wettbewerbsfähigen Elektroautobauern. Auch dürfte für Tesla, das in China eine eigene E-Autofabrik hochziehen will, das Geschäft im Reich der Mitte deutlich schwieriger werden angesichts des eskalierenden Handelsstreits zwischen den Washington und Peking.

Tesla-Aktie auf tiefsten Stand seit zweieinhalb Jahren

Tesla hatte für das erste Quartal 702 Millionen Dollar Verlust ausgewiesen und kurz darauf entgegen gebetsmühlenhafte Beteuerungen den Kapitalmarkt um 2,7 Milliarden Dollar angezapft.

Sollte Tesla seine Ziele verfehlen und womöglich das Geld ausgehen, werde sich dies positiv auf den Aktienkurs insbesondere europäischer Premiumhersteller auswirken, auch Zulieferer wie Continental Börsen-Chart zeigen und Schaeffler Börsen-Chart zeigen dürften profitieren.

Umgekehrt werde der Druck auf andere Elektroautobauer steigen und Regierungen womöglich ihren Kurs überdenken müssen, im gleichen Ausmaß Elektroautos zu fördern , um ihre Verbreitung im Sinne einer nachhaltigen Verkehrswende zu beschleunigen, glaubt Bernstein-Analyst Warburton.

Die Bundesregierung hatte erst vor wenigen Tagen endgültig entschieden, die Kaufprämie für Elektroautos in Deutschland bis zum Jahr 2020 zu verlängern. Tatsächlich ist der gewährte Umweltbonus bislang eher als Flop denn als Erfolg zu interpretieren: Von den 600 Millionen Euro Unterstützung für den Kauf eines Elektroautos war zu Beginn dieses Jahres noch nicht einmal ein Viertel abgerufen und ausgezahlt worden.