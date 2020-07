Tesla legt Zahlen vor Liefert Elon Musk erneut schwarze Zahlen?

Tesla ist an der Börse mehr wert als VW, BMW und Daimler zusammen. Heute Abend legt Tesla-Chef Elon Musk Zahlen vor: Liefert Musk den versprochenen vierten Quartalsgewinn in Folge ab, winkt Tesla in den USA ein weiterer Aufstieg.