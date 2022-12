Viele Investoren, darunter auch der Milliardär und Musk-Fanboy Leo Koguan nehmen Musk übel, dass er seit der Übernahme des Sanierungsfalls Twitter offenbar nur noch am Rande um die Gewinnmaschine Tesla, das ungleich wertvollere Unternehmen, kümmere. Musk sei für Tesla-Investoren "Missing in Action" (MIA), beschwerte sich Koguan.

Anders gesagt: Twitter stehle dem Tesla-Chef wertvolle Zeit - und koste ihn obendrein eine Menge Geld.

Da Musk Geld braucht, um die Twitter-Übernahme zu finanzieren, hatte er zuletzt weiterhin kräftig Tesla-Aktien verkauft, das drückt den Kurs zusätzlich. Zuletzt hatte Musk zwischen dem 12. und 14. Dezember fast 22 Millionen Tesla-Aktien für insgesamt knapp 3,6 Milliarden Dollar verkauft. Es war bereits das vierte Mal in diesem Jahr, dass er sich von Tesla-Anteilen im Milliardenvolumen getrennt hatte, vermutlich maßgeblich zur Finanzierung des umstrittenen Twitter-Kaufs mit einem Volumen von insgesamt 44 Milliarden Doller. Damit bringt Musk die Investoren des US-Elektroautobauers weiter gegen sich auf.

"Der Twitter-Albtraum geht weiter", kommentierte der Wedbush-Analyst Dan Ives, der zuletzt auch schon Kritik an Musk geäußert hatte, weil er seine Managementkapazitäten zunehmend auf Twitter statt auf Tesla konzentriert habe. Musk sei in den Augen der Tesla-Investoren jetzt ein Schurke, so Ives. Seiner Meinung nach sind die Fundamentaldaten von Tesla weiterhin gesund, aber Musks Verhalten bei Twitter schade der Marke. "Die selbstverschuldeten Probleme von Musk im Zusammenhang mit Twitter belasten weiterhin die Tesla-Story und die Frustration der Anleger wächst."

Trotz Kurssturz noch mehr wert als BMW, Mercedes und VW zusammen

Die Wertverluste in den Portfolios der Investoren sind gewaltig. Zu Beginn des Jahres 2022 war Tesla noch rund 850 Milliarden Dollar wert. Nun sind es noch rund 440 Milliarden Dollar. Allerdings ist Tesla damit an der Börse immer noch mehr wert als die deutschen Konkurrenten BMW, Mercedes-Benz und Volkswagen zusammen. Sie bringen es in Summer auf weniger als die Hälfte.