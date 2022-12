Konzernchef Elon Musk (51) hat das viel Kritik eingebracht, nicht zuletzt nach der Übernahme von Twitter. Schließlich hat er viele Tesla-Aktien verkaufen müssen, um die milliardenschwere Übernahme des Kurznachrichtendienstes zu finanzieren, was den Kurs neben anderen Einflussfaktoren zusätzlich drückte. Zuletzt hatte Musk zwischen dem 12. und 14. Dezember fast 22 Millionen Tesla-Aktien für insgesamt knapp 3,6 Milliarden Dollar veräußert. Es war bereits das vierte Mal in diesem Jahr, dass er sich von Tesla-Anteilen im Milliardenvolumen getrennt hatte. Damit bringt Musk die Investoren des US-Elektroautobauers weiter gegen sich auf.

Nun kündigte Musk an, er wolle in den nächsten zwei Jahren keine weiteren Aktien des Elektroautobauers verkaufen. In einem Audio-Chat bei Twitter Space sagte der Tesla- und Twitter-Chef, er gehe davon aus, dass die Wirtschaft 2023 in eine "ernsthafte Rezession" schlittere und die Nachfrage nach Autos gering sein werde. Musk hatte in der Vergangenheit öfters angekündigt, keine weiteren Tesla-Aktien zu verkaufen, tat es dann aber doch.