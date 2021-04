US-Verbrauchermagazin findet „gefährliche Mängel“ Brachial-Kritik am „Autopilot“ wird Dauerthema für Tesla

Zuerst ein Unfall mit einem Tesla-Elektroauto, dann System-Kritik am „Autopilot“-Assistenzsystem: Tesla hat in den USA mit heftigen Vorwürfen zu kämpfen. Was diesmal anders ist – und warum ein zentrales Versprechen von Elon Musk ins Wanken gerät.