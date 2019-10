Innovationsdruck in Autobranche so hoch wie nie zuvor

Die Umstellung auf Elektroantriebe ist kostspielig und schwierig, bei Mobilitätsdienstleistungen lauert ein Haufen neuer Konkurrenten, dazu kommen aktuell noch stagnierende oder rückläufige Absatzzahlen: Nach Jahren des weltweiten Wachstums befindet sich die Automobilindustrie nun in schwierigen Zeiten.

Doch wie kommt die Branche mit dem steigenden Druck zurecht? In welchen Bereichen erodiert das bisherige Geschäftsmodell am stärksten? Wie gut sieht sich die Branche selbst in punkto Innovationen gerüstet, und wo müssen die Autobauer und Zulieferer noch dringend nachlegen?

Diesen Fragen ging das zur Wirtschaftszeitung "Financial Times" gehörende Beratungs- und Forschungsinstitut Longitude im Auftrag des 3D-Druck- und Prototypenspezialisten Protolabs nach. Per Telefonumfrage befragte Longitude im Sommer 300 Manager der Automobilbranche, dazu kamen sieben ausführliche Interviews mit Führungskräften.

Ein Ergebnis der Studie überraschte den Auftraggeber Protolabs dabei besonders: "Das Selbstvertrauen der Autoindustrie in die eigene Innovationskraft ist stark. Aber wenn es um die Mitbewerber ging, war es weniger stark ausgeprägt", sagt Protolabs Europe-Geschäftsführer Björn Klaas.

Sieben von zehn Befragten sehen aktuell hohen Innovationsdruck

In Zahlen ausgedrückt: 82 Prozent der Befragten gaben sich zuversichtlich, dass ihr Unternehmen in den kommenden 12 Monaten die sich ändernden Kundenwünsche befriedigen könne. 77 Prozent sehen sich gut gerüstet, mit neuen Wettbewerbern zu konkurrieren. Und mehr als zwei Drittel, nämlich 69 Prozent, meinen auch neue Märkte erobern zu können.

Dabei sieht sich die Autobranche selbst einem hohen Druck ausgesetzt. 69 Prozent der Manager gaben an, dass sie noch nie unter so hohem Innovationsdruck standen wie aktuell. Etwas mehr als die Hälfte erwartet, dass ein neuer Konkurrent mit einem revolutionären Fahrzeug ihre Märkte in Unruhe versetzen könnte.

Während die Manager ziemlich selbstbewusst sind, was den Erfolg ihres eigenen Unternehmens anlangt, sind sie für die Mitbewerber deutlich pessimistischer. Denn knapp die Hälfte der Befragten, exakt 49 Prozent, meinen, dass der Rest der Branche nicht gut vorbereitet ist auf die künftigen Umwälzungen.

Gleich 52 Prozent der Befragten meinen sogar, dass mindestens eine traditionelle europäische Automarke in den kommenden drei Jahren ihr Geschäft einstellen muss. Das war eine der Auswahlmöglichkeiten bei der Frage nach jenen Ereignissen, die die Befragten in den nächsten 36 Monaten als wahrscheinlich einschätzen. "Die Befragten glauben, dass sich einer der Mitbewerber da nicht behaupten kann", interpretiert es Klaas.