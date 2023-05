Für Geplänkel hat Carlos Tavares (64) nichts übrig. Dem Stellantis-Chef eilt der Ruf des härtesten Automobilmanagers voraus. Wenn Tavares spricht, dann Klartext. So auch am Donnerstag, als er am Rande eines Kongresses in Bochum vor eine kleine Runde deutscher Journalisten trat. Ins Ruhrgebiet hatte er unter anderem eine Botschaft an Elon Musk (51) mitgebracht.