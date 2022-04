Mitten in der heißen Phase des französischen Präsidentschaftswahlkampfs gerät einer der prominentesten Manager des Landes wegen seiner hohen Vergütung in die Kritik. Carlos Tavares (63), der Vorstandschef des Autobauers Stellantis , soll für das vergangene Jahr mit mehr als 19 Millionen Euro vergütet werden – und über kostenlose Aktienzuteilungen und eine Sondervergütung weitere 47 Millionen Euro erhalten.

Die politische Lage in Frankreich – in gut einer Woche treten Präsident Emmanuel Macron (44) und die rechtspopulistische Herausfordererin Marine Le Pen (53) zur Stichwahl an – macht die Lage besonders brisant. Der französische Staat ist bis heute an Stellantis beteiligt und nach der Exor Holding der Agnelli-Familie und der Peugeot-Familie der drittgrößte Anteilseigner des Konzerns. Der französische Regierungssprecher Gabriel Attal sagte am Mittwoch, die Vergütung für Tavares sei nicht "normal" und zeige, dass mehr Regulierung auf europäischer Ebene erforderlich sei.