Vulcan ist nicht das einzige Unternehmen, das in Deutschland den begehrten Rohstoff produzieren will. Das kanadische Unternehmen Rock Tech Lithium will im brandenburgische Gruben eine entsprechende Fabrik hochziehen. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich im Herbst beginnen. Rock Tech Lithium will jährlich 24.000 Tonnen Lithiumhydroxid für die Batterien von 500.000 Elektroautos produziert werden.

Stellantis-Chef Carlos Tavares (63) will sein Unternehmen noch in diesem Jahrzehnt vollständig auf Elektroautos umstellen. Bis 2038 und damit als erster Autobauer soll Stellantis zudem nicht nur mit seinen Produkten, sondern über die gesamte Wertschöpfung CO 2 -neutral sein. Stellantis ist der viertgrößte Autobauer der Welt, zu ihm gehören Marken wie Opel, Peugeot oder Chrysler.