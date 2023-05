Die Daten untermauern die aktuellen Schwierigkeiten deutscher Autobauer in China und die gleichzeitig zunehmende Stärke chinesischer Hersteller in Deutschland. So hatte etwa der chinesische Elektroautobauer BYD im abgelaufenen Quartal der Kernmarke Volkswagen Pkw erstmals seit 2008 die Marktführerschaft in China abgenommen.

VW hat in China derzeit große Probleme. Vor allem der Verkauf von Elektroautos läuft nicht rund, in dem Bereich kommt Volkswagen in China lediglich auf einen Marktanteil von 2 Prozent, so die "Financial Times" jüngst . Volkswagen will nun mit neuen Modellen und Investitionen in die Entwicklung vor Ort gegensteuern.