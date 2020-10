Dieselprozess wird fortgesetzt Stadler und Hatz vor Gericht - Tag zwei in Stadelheim

Am zweiten Verhandlungstag in München-Stadelheim dürften heute zwei Fragen im Mittelpunkt stehen: Was sagen die Anwälte der Angeklagten? Und welche Autos fuhren in den vergangenen Jahren die Richter?