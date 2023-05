Zu den Verlierern gehören dabei auch die Aktionäre. Mit dem Schutzschirmverfahren verliert die an der US-Technologiebörse Nasdaq gelistete Muttergesellschaft Sono Group den Zugriff auf ihre einzige operative Tochter. Die Sono Group meldete deshalb ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung an. Am Tag des Börsengangs im November 2021 war das Unternehmen noch mit 2,6 Milliarden Dollar bewertet worden. Doch die Euphorie wich schnell der Ernüchterung. Vor einem Jahr war die Aktie gerade noch 3 Dollar wert, jetzt ist das Papier ein Pennystock.