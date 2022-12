Um eine Insolvenz abermals zu vermeiden, waren die Münchener zudem vor einem Jahr an die Börse gegangen. Doch auch das bedeutete nicht den erhofften Befreiungsschlag: An der Techbörse Nasdaq ging es für Sono seitdem fast ununterbrochen bergab. Seit dem Start hat die Aktie fast 94 Prozent an Wert verloren. Aktuell wird das Unternehmen noch mit gut 100 Millionen Dollar bewertet.

Hauptaktionäre sind die beiden Gründer sowie US-Investoren. "Viele Investoren und Investorinnen raten uns dazu, dass wir uns auf unser weniger kapitalintensives B2B-Solargeschäft, das bereits Umsätze generiert, konzentrieren und das Sion-Programm aufgeben sollten", teilten Hahn und Christians mit. Sono Motors baut inzwischen auch Solarlösungen für Busse und Lastwagen.