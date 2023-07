Eigens entwickelte E-Autos kommen schlecht an

Bislang bietet der Konzern in China Elektroautos an, die allesamt auf der eigenen MEB-Plattform aufbauen. Doch weder die ID-Fahrzeuge noch Audis Q4 und Q5 e-tron kommen bei den Kunden vor Ort an. Über viele Jahre Marktführer, hatte Volkswagen zuletzt den Spitzenplatz zuletzt an BYD abtreten müssen. Im zweiten Quartal brachte BYD in China 595.300 Neuwagen auf die Straße, Volkswagen 544.000. Gerade die Elektroautos von VW und Audi kommen in China bis dato nicht an. Zwischen April und Juni verkaufte der Konzern 23.433 Elektroautos, ein magerer Anteil von 4 Prozent am Gesamtabsatz.