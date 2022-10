Kooperation beschlossen Sixt will 100.000 Elektroautos bei Chinas BYD bestellen

manager magazin hatte bereits ausführlich über den Vormarsch chinesischer Autohersteller auf den europäischen Markt berichtet . In den vergangenen vier Jahren haben laut dem auf China spezialisierten Forschungsinstitut Merics fast 20 Marken ihren Start in Europa angekündigt. Etliche sind schon angekommen, darunter Schwergewichte wie der Staatskonzern Saic, aktuell siebtgrößter Autohersteller der Welt, gehypte Start-ups wie Nio, aber auch No-Names wie Aiways. Mit großen Ankündigungen halten sich die Chinesen zurück. Doch in der Branche kursieren aggressive Zahlen. XPeng will demnach 2023 in Europa 100.000 Autos verkaufen; so viel wie 2021 weltweit. BYD habe das Ziel für 2023 gleich auf 200.000 gesetzt.