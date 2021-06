Mangelnde Corporate Governance Investoren mokieren sich über Generationswechsel bei Sixt

50 Jahre stand Erich Sixt an der Spitze seiner Autovermietung - heute hielt er seine letzte Rede als CEO. Sixt übergibt das Zepter an seine Söhne und wechselt in den Aufsichtsrat - worüber Aktionäre die Nase rümpfen.