Deutschlands größter Autovermieter Sixt braucht in der Corona-Krise Hilfe vom Staat. Das Unternehmen habe sich eine bis zu 1,5 Milliarden Euro schwere Kreditlinie von der staatlichen Förderbank KfW und vier Geschäftsbanken besorgt, teilte Sixt am Mittwoch in Pullach bei München mit. 70 Prozent - also 1,04 Milliarden Euro - davon kommen von der KfW.

Sixt brauche das Geld vor allem, um seinen Fuhrpark von Mietwagen zu finanzieren, erklärte Vorstandschef Erich Sixt. "Der Abschluss dieses Konsortialkredits ist vornehmlich der Tatsache geschuldet, dass der Kapitalmarkt für Unternehmen unserer Größe ohne externes Rating infolge der Covid-19 Pandemie gegenwärtig nicht zugänglich ist."

Zur Großbildansicht Sina Schuldt/ DPA Erich Sixt

Der Autovermieter hat bereits im März einen Teil der Mitarbeiter für drei Monate in Kurzarbeit geschickt, weil der Umsatz infolge der Corona-Krise weggebrochen ist. Das Mietwagengeschäft leidet unter dem beinahe weltweit brachliegenden Flugverkehr und den Ausgangsbeschränkungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Sixt macht wie die meisten Autovermieter einen großen Teil seines Geschäfts mit Mietautos für Touristen und Geschäftsreisen an Flughäfen - hier vor allem in Europa und den USA.

Erich Sixt geht davon aus, dass sich die Nachfrage im zweiten Halbjahr nach und nach normalisiert und im nächsten Jahr alles wieder normal läuft. Das Darlehen, zu dem die Commerzbank, die BayernLB, die DZ Bank und die HypoVereinsbank (UniCredit) 460 Millionen Euro beisteuern, läuft über bis zu zwei Jahre.

Mietwagenflotte deutlich reduziert, 100 Millionen Euro Einsparungen

Sixt habe seine Mietwagenflotte bereits deutlich verkleinert und Einsparungen von bis zu 100 Millionen Euro angestoßen, sagte Sixts Sohn Alexander, der mit im Vorstand des Familienkonzerns sitzt. Die Dividende hatte Sixt bereits gestrichen und war damit der Forderung des Staates zuvorgekommen. Nur die Vorzugsaktionäre bekommen eine Mindestdividende von fünf Cent je Aktie. "Mit dem Konsortialkredit möchten wir auch sicherstellen, dass wir, sobald die Nachfrage nach Abklingen der Krise wieder Fahrt aufnimmt, diese mit unserer Flotte auch bedienen und somit am Markt schnell wieder durchstarten können", sagte Alexander Sixt.

Diese Unternehmen bekommen Staatshilfe Die Nachfrage nach Corona-Hilfskrediten bei der staatlichen Förderbank KfW steigt weiter. Bis Gründonnerstag wurden KfW-Kredite im Volumen von 21,86 Milliarden Euro beantragt, meldete die Förderbank. Die Bundesregierung hat ein 750 Milliarden Euro schweres Hilfspaket zur Bewältigung der Corona-Krise bewilligt. Teil des Gesetzespakets sind Möglichkeiten für Staatshilfe für Unternehmen, die von der Krise besonders betroffen sind. Entsprechende Kredite müssen über die Hausbanken, die ein Restrisiko übernehmen, bei der Förderbank KfW beantragt werden. Es folgt eine Liste von Unternehmen, die angekündigt haben, Staatshilfe zu beantragen. SIXT: Deutschlands größter Autovermieter hat sich insgesamt 1,5 Milliarden Euro vom Staat und von vier Banken besorgt, 1,04 Milliarden davon kommen von der KfW. Am freien Kapitalmarkt habe Sixt kein Geld für die Finanzierung seines Mietwagen-Fuhrparks bekommen, auch weil das Familienunternehmen kein externes Bonitätsrating habe, erklärte Vorstandschef Erich Sixt. Das Mietwagengeschäft leidet unter dem beinahe weltweit brachliegenden Flugverkehr und den Ausgangsbeschränkungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. THYSSENKRUPP: Der angeschlagene Stahl- und Industriekonzern Thyssenkrupp erhält einem Zeitungsbericht zufolge Staatshilfe durch einen Kredit der Förderbank KfW. Der Kredit soll bei rund einer Milliarde Euro liegen und wird wie üblich zum einem Teil durch Privatbanken abgesichert, berichtet mehrere Medien unter Berufung auf informelle Kreise. Mit dem Kredit der KfW will der Konzern die Zeit überbrücken, bis das Geld aus dem Verkauf der Aufzugssparte eingegangen ist. Dies solle im Juni geschehen, schreibt die Zeitung unter Berufung auf Konzernkreise.Von Thyssenkrupp war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten. Thyssenkrupp hatte jedoch bereits früher erklärt, staatliche Finanzhilfen zu prüfen. Die Kassenlage von Thyssenkrupp ist seit Jahren angespannt. Der Konzern ist stark auf die Automobilindustrie ausgerichtet, die durch die Corona-Krise noch stärker ins Schlingern geraten ist. Seit Ostern sind Tausende Mitarbeiter in Kurzarbeit. CONDOR: Die Ferienfluggesellschaft erhält wegen des weitgehend eingestellten Luftverkehrs weitere 550 Millionen Euro vom Staat. Ursprünglich sollte die polnische Fluggesellschaft Lot Condor übernehmen, doch der Deal scheiterte, da Lot selbst Staatshilfe braucht. Condor will nun den alten Kredit durch den neuen, größeren ablösen. CTS EVENTIM: Der Konzertveranstalter und Ticketvermarkter denkt über Staatshilfen nach. Eine Staatsbeteiligung zählt nach Firmenangaben nicht dazu, aber eine mögliche Nutzung anderer staatlicher Unterstützungsprogramme, Angebote und Hilfsmaßnahmen. Allerdings habe der Konzern einen erheblichen finanziellen Spielraum und könne im Gegensatz zu vielen kleineren Firmen auch einen länger andauernden Ausfall von Veranstaltungen überstehen. Dass Veranstalter Verbrauchern bei Konzertabsagen statt einer Gelderstattung Gutscheine geben dürfen, sei eine wichtige Entscheidung der Bundesregierung. ADIDAS: Der Sportartikelhersteller bekommt über drei Milliarden Euro Staatshilfe. Die Bundesregierung genehmigte einen Konsortialkredit, von denen die staatliche Förderbank KfW allein 2,4 Milliarden trägt. Die verbleibenden 600 Millionen Euro teilen sich mehr als sieben Banken. Solange der Kredit läuft, will Adidas keine Dividende zahlen. PUMA: Nach Adidas will auch Puma auf Staatshilfe zurückgreifen, gab der Sportartikelhersteller am 15.4. bekannt. Dabei soll es um einen dreistelligen Millionenbetrag gehen, den Puma bei seinen Banken und der KfW einsammeln möchte. GALERIA KARSTADT KAUFHOF: Auch der Warenhauskonzern hat Staatshilfe beantragt, berichtete die "Lebensmittel Zeitung" noch Ende März. Mittlerweile hat Galeria Karstadt Kaufhof jedoch ein Schutzschirmverfahren eingeleitet. Schon zuvor hatte der Konzern für den Großteil der Mitarbeiter Kurzarbeit angemeldet und das Zahlungsziel für Lieferanten einseitig um 30 Tage verlängert. Der österreichische Investor René Benko will mit seiner Signa-Gruppe die Warenhäuser mit 140 Millionen Euro stützen. CECONOMY: Der Elektronikhändler kann in der Corona-Krise auf einen milliardenschweren Staatskredit zurückgreifen. Das Unternehmen habe von der Bundesregierung die Genehmigung über die Teilnahme der staatseigenen Bank KfW an einem Konsortialkredit von insgesamt 1,7 Milliarden Euro erhalten, teilte die Mutter der Elektronikketten Media Markt und Saturn Ende April mit. Der Kreditvertrag stehe unter anderem noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch ein Konsortium von Partnerbanken von Ceconomy. Die Gespräche seien in einem fortgeschrittenen Stadium. Zu den Bedingungen des Konsortialkredits gehört die faktische Aussetzung von Dividendenzahlungen über die Laufzeit der Kreditlinie, die bis Dezember 2021 festgelegt ist. Dazu gibt es eine einjährige Verlängerungsoption, wenn die KfW zustimmt. 2019 hatte es wegen schwacher Geschäfte von Ceconomy keine Dividende gegeben. Wegen der Ausbreitung des Coronavirus hatte Ceconomy bereits Maßnahmen zur Sicherung der Liquidität eingeleitet. Mit der neuen Kreditlinie will das Unternehmen seine bestehenden Kreditvereinbarungen in Höhe von 980 Millionen Euro aufstocken und so die finanzielle Flexibilität sichern. Ceconomy musste Mitte März wegen der Corona-Pandemie einen Großteil seiner Läden schließen. Ende März teilte das UNternehmen mit, dass es die Staatsbank KfW um eine Finanzspritze bitten werde. Der Elektronikhändler kämpft seit Jahren gegen die stürmisch wachsende Konkurrenz im Internet, hatte sich aber zuletzt wieder etwas gefangen. TUI: Der Reiseveranstalter will den größten Teil seines Betriebs einstellen. Bereits am 16. März kündigte der Vorstand an, staatliche Beihilfen zu beantragen. Tui hat sich bei der KfW einen Hilfskredit von 1,8 Milliarden Euro gesichert. In Branchenkreisen hieß es, die Summe sei nachvollziehbar, könne sich aber wegen der dynamischen Lage auch noch ändern. Ein TUI-Sprecher wollte das nicht kommentieren und verwies nur darauf, dass man in guten Gesprächen sei. LUFTHANSA: Die Fluggesellschaft, die bereits ihre Kapazitäten um über 90 Prozent reduziert, die Arbeitszeiten gekürzt und ihre Dividende ausgesetzt hat, erklärte am 19. März, mit der Entwicklungsbank KfW in Gesprächen zu sein. Zuletzt war zu hören, dass der Konzern mit der Bundesregierung nicht nur über Finanzhilfen in Form von Krediten, sondern auch über eine Staatsbeteiligung. Es gehe um einige Milliarden Euro, sagten mehrere Personen mit Kenntnis des Vorgangs der Nachrichtenagentur Reuters. Die Lufthansa-Tochter Bruessel Airlines in Belgien Staatshilfe. Lufthansa-Chef Carsten Spohr hatte bereits bestätigt, in Deutschland, der Schweiz, Belgien und Österreich um staatliche Hilfe zu bitten. TOM TAILOR: Der Modehersteller musste in ganz Europa seine Filialen schließen und bangt um seine Liquidität. Ende März hieß es, dass Tom Tailor versuche, sich mit "umfangreichen betrieblichen Kostenmaßnahmen" gegen die Coronakrise wappnen wolle. So sollen staatliche Hilfen beantragt werden, genauso wie die Stundung von Steuerzahlungen. Kurzarbeit wurde ebenfalls beantragt, hieß es. LEONI: Der angeschlagene Autozulieferer bekommt einen mit Staatsbürgschaften abgesicherten Kredit über 330 Millionen Euro. Der Bund sowie die Länder Bayern, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen decken zusammen 90 Prozent des neuen Betriebsmittelkredits der Hausbanken von Leoni ab. Damit sei das Nürnberger Unternehmen nach einem Sanierungsgutachten bis Ende 2022 durchfinanziert und sanierungsfähig. Leoni leidet darunter, dass die meisten Kunden aus der Autoindustrie in der Coronakrise die Produktion weitgehend eingestellt haben. Der Absatz von Leoni ist eingebrochen, während die Kosten weiterlaufen. So lange der Kredit läuft, darf Leoni keine Dividende zahlen. Leoni stellt mit weltweit 95.000 Mitarbeitern unter anderem elektronische Bordnetze für die Automobilindustrie her. Im Rahmen eines Sanierungskonzeptes hatte sich das Unternehmen Ende vergangenen Jahres von rund 2000 Mitarbeitern getrennt, wie ein Sprecher am Montag sagte. Temporäre Werksschließungen und Kurzarbeit sind ebenfalls Teil des Konzeptes. NANOGATE: Der Autozulieferer kündigte am 23. März an, Staatshilfen zu beantragen. Die Coronakrise wird nach Angaben des Vorstandes erhebliche Auswirkungen auf das Ergebnis und die Liquidität haben. Geplant sind zudem plant erhebliche Kostensenkungen, unter anderem durch Kurzarbeit, hieß es. VAPIANO: Die seit längerem mit Problemen kämpfende Restaurantkette gab am 20. März ihre Zahlungsunfähigkeit bekannt und fragte um staatliche Hilfe an. Ziel war es, einen formellen Insolvenzantrag zu vermeiden. Doch das Vorhaben scheiterte, Anfang April meldete Vapiano in Köln Insolvenz an, Mitte April zog die Österreich-Tochter nach.

Dann hofft der Autovermieter auch den Staatskredit wieder zurückzahlen zu können - möglichst ohne Einstufung durch eine Ratingagentur. Eine fehlende Bonitätsnote hatte bereits den Sportartikelriesen Adidas veranlasst, angesichts der weltweit geschlossenen Läden einen Überbrückungskredit über drei Milliarden Euro mit Beteiligung der KfW aufzunehmen.

Wettbewerber Avis rechnet mit Umsatzeinbruch von 80 Prozent

Im März hatte sich Erich Sixt optimistisch gegeben, obwohl das Unternehmen vor einem Gewinneinbruch in diesem Jahr gewarnt hatte: "Sixt hat dank hoher Eigenkapitalquote und gesicherter, breiter Finanzierungsbasis eine sehr solide finanzielle Position, um den Auswirkungen der Krise zu trotzen", betonte er damals.

Auch andere Autovermieter sind vom Aus für viele Privat- und Geschäftsreisen betroffen. Avis rechnet für April und Mai mit einem Umsatzeinbruch um 80 Prozent. Die Gläubiger der mit 17 Milliarden Dollar verschuldeten Hertz drückten kürzlich ein Auge zu, damit sie nicht um Gläubigerschutz ansuchen muss. Hertz Global hatte am 21. April angekündigt, 10.000 Mitarbeiter in ihrem Nordamerika-Geschäft zu entlassen.

rei/Reuters/dpa