VW will in den kommenden Jahren deutlich mehr E-Modelle in den USA fertigen. In Europa werden bereits mehrere Fabriken auf reine Elektrofertigung umgerüstet. Hier kooperiert der Konzern beim Ladenetz-Ausbau nicht nur mit Ionity, sondern auch mit dem Tankstellenkonzern BP. Die Standorte der Lade-Allianz mit BP will Volkswagen in die Navigationssysteme und Apps der Marken VW, Skoda und Seat/Cupra und in die Ladeanwendung seiner Tochter Elli integrieren.