Felix Faber, der seine Shell Karriere 1999 in Hamburg begann, bringt Erfahrung als Manager in nationalen und internationalen Rollen mit. In Deutschland war er unter anderem Geschäftsführer der euroShell Deutschland sowie Managing Director des deutschen und danach nordwesteuropäischen Shell Schmierstoffgeschäfts. Nun kehrt er aus den Niederlanden zurück, von wo aus er zuletzt als GM Global Supply and Commercial Fuels den globalen Kraftstoffhandel steuerte. Zuvor verantwortete Faber Shell in der Türkei als Managing Director der Shell & Turcas Petrol A.S.