Neuvorstellungen bei Automesse Mit diesen E-Modellen wollen VW, Audi und Daimler in Shanghai punkten

In Shanghai fahren globale Autohersteller diesmal viele reine Batterie-Elektro-Modelle auf. Die folgenden neuen Modelle von Mercedes, VW, Audi und Toyota sollen auch in Europa oder in den USA auf den Markt kommen.