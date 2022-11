Der Herzogenauracher Auto- und Industriezulieferer Schaeffler streicht weltweit 1300 Stellen in seiner Autosparte. Rund 1000 Stellen fallen in Deutschland weg, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Knapp drei Viertel des Kapazitätsabbaus betreffen Stellen in der Verwaltung sowie zentrale Funktionen im Bereich Forschung und Entwicklung für Verbrennungsmotoren, der Rest entfällt auf Stellen in der Produktion.