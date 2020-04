Der deutsche Spitzendiplomat Peter Wittig wird oberster Lobbyist des Auto- und Industriezulieferers Schaeffler Börsen-Chart zeigen. Der 65-Jährige, der in diesem Jahr pensioniert wird, beginnt seine Aufgabe im Mai kommenden Jahres, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Wittig ist derzeit Botschafter in London und leitete zuvor während der Präsidentschaften von Barack Obama und Donald Trump die Botschaft in Washington. Von 2009 bis 2014 vertrat er Deutschland bei den Vereinten Nationen in New York.

Schaeffler-Chef Klaus Rosenfeld verwies auf die großen Herausforderungen, denen sich das Unternehmen wie die gesamte Branche in den kommenden Jahren ausgesetzt sieht. "Das Verständnis für politische Entwicklungen und die globalen Risiken wird dabei immer wichtiger", sagte Rosenfeld. Großaktionär Georg Schaeffler erklärte, Wittig solle den Vorstand unterstützen, die Gruppe auf die sich abzeichnenden Veränderungen einzustellen.

dpa/akn