Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler Börsen-Chart zeigen schaut angesichts der mauen Autokonjunktur und der Corona-Krise vorsichtig auf das Geschäftsjahr 2020. So erwartet der Vorstand beim Umsatz einen währungsbereinigten Rückgang von bis zu zwei Prozent. Bestenfalls dürften die Erlöse das Vorjahresniveau erreichen, teilte das SDax-Unternehmen bei der Vorlage der Jahresbilanz am Dienstag in Herzogenaurach mit.

2019 stagnierte der Umsatz währungsbereinigt bei 14,4 Milliarden Euro. Die operative Umsatzrendite schrumpfte auf 8,1 Prozent von 9,7 Prozent im Jahr davor. Damit schnitt Schaeffler etwas besser ab als erwartet. Der Vorstand hatte angesichts schwacher Automärkte einen Rückgang der Marge auf 7 bis 8 Prozent in Aussicht gestellt.

Die Aktionäre sollen eine Dividende von 0,45 Euro je Vorzugsaktie erhalten und damit 10 Cent weniger als im Vorjahr. Von den Erlösen sollen im neuen Jahr 6,5 bis 7,5 Prozent als bereinigter Gewinn vor Zinsen und Steuern (bereinigtes Ebit) übrig bleiben. Das wäre deutlich weniger als im Vorjahr. Da war die Marge bereits um 1,6 Prozentpunkte auf 8,1 Prozent zurückgegangen.

Nettogewinn bricht um die Hälfte ein

Der Spezialist für Kupplungen, Getriebe und Wälzlager hatte die Schwäche der Automärkte im zurückliegenden Jahr deutlich zu spüren bekommen und seine Jahresprognose kappen müssen. Unter dem Strich brach der auf die Aktionäre entfallende Überschuss um mehr als die Hälfte auf 428 Millionen Euro ein. Schaeffler hatte angesichts schwacher Geschäfte mit der Autobranche im vergangenen Jahr mehrere tausend Stellen abgebaut.

