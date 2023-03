Conti will wieder nach vorne gucken

In einem Punkt unterschieden sich Rosenfeld und Setzer jedoch diametral. In Herzogenaurach blickte der Chef mit sorgenvoller Miene in die Kamera und damit auch in die Zukunft. Selbst die Pressemitteilung mahnte zurückhaltend: "Vorsichtiger Ausblick für das Geschäftsjahr 2023". In Hannover hingegen strahlte im Hintergrund die neue Konzernzentrale (deren Eröffnung allerdings weiter auf sich warten lässt) und es sah so aus, als würde Conti-Chef Setzer nichts lieber tun als die Ärmel seines weißen Hemdes hochzukrempeln und wieder ins Werk zu gehen, um möglichst viel von dem bevorstehenden Wachstum selbst umzusetzen. Aber woher nimmt er – anders als der CEO im Süden – bloß seine Zuversicht?