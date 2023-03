Schaeffler-Chef Klaus Rosenfeld (54) verwies auf die Verwerfungen durch den Krieg in der Ukraine oder die Corona-Lockdowns in China. "Die Marge ist niedriger als in den Vorjahren und nicht das, was wir langfristig anstreben. Aber mit Blick auf das Jahr 2022 können wir damit gut leben."

Mit knapp 1,1 Milliarden Euro lag der bereinigte Betriebsgewinn um 14,4 Prozent niedriger als vor Jahresfrist. Der Konzerngewinn rutschte unter anderem wegen höherer Kosten um gut ein Viertel auf 557 Millionen Euro ab. Neben den höheren Kosten für Material und Energie spielten dabei auch Verwerfungen in den globalen Lieferketten eine Rolle. Rosenfeld sagte, das sei an den Werken nicht spurlos vorbeigegangen. Als Beispiel nannte er die Umstellung der osteuropäischen Produktionsstätten von russischem Stahl auf Stahl aus China. "In einem Umfeld, in dem man die Werke ständig unter Stress setzen muss, entstehen Zusatzkosten."