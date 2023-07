Stadler war nach einem Deal zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten wegen Betrugs verurteilt worden. Damit war die Strafkammer in der Mitte des bereits mit Stadler und der Staatsanwaltschaft vereinbarten Rahmens von anderthalb bis zwei Jahren geblieben. Zudem soll Stadler 1,1 Millionen Euro zahlen – teils an die Staatskasse, teils an mehrere gemeinnützige Organisationen. Stadler hatte nach Einschätzung des Gerichts die Manipulationen nicht veranlasst, aber den Verkauf der Autos in Deutschland viel zu spät gestoppt. In seinem Fall hatte die Staatsanwaltschaft der Bewährungsstrafe schon im Prozess zugestimmt.