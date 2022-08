Anders als zuletzt etwa bei Luxus-Autobauer Lucid fielen die Zahlen bei Rivian immerhin nicht komplett bodenlos aus. Beim Umsatz übertraf der Hersteller mit 364 Millionen Dollar im zweiten Quartal die Erwartungen der Analysten. Die waren zuvor im Durchschnitt von 335 Millionen Dollar ausgegangen. Im Gegensatz zu Lucid musste Rivian auch nicht ein weiteres Mal seine Produktionsziele einkassieren.

Im zweiten Quartal konnte der Hersteller seine Fertigung etwas hochfahren: Nach 2553 Neuwagen in den ersten drei Monaten 2022 liefen nun 4401 Einheiten im Werk in Normal, Illinois, vom Band. Für die zweite Jahreshälfte hat sich Rivian deutlich mehr vorgenommen: 25.000 Fahrzeuge sollen es bis Ende des Jahres werden. "Unser Hauptaugenmerk liegt weiterhin auf dem Hochfahren der Produktion", schrieb das Unternehmen an seine Investoren, stellte diese aber direkt auf mögliche Komplikationen ein. "Wir glauben jedoch, dass Einschränkungen in der Lieferkette weiterhin der begrenzende Faktor sein werden."