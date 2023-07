Amazon bringt elektrische Lieferwagen von Rivian nach Deutschland

Autos von Rivian dürften in Kürze auch in Deutschland öfters zu sehen sein. Denn Amazon bringt die speziell für den weltgrößten Onlinehändler entwickelten Elektro-Lieferwagen des Tesla-Konkurrenten nach Deutschland. In den kommenden Wochen sollen mehr als 300 Fahrzeuge in München, Berlin und Düsseldorf auf die Straße kommen, wie beide Unternehmen in der Nacht zum Dienstag ankündigten.

Amazon will bis zum Jahr 2030 bis zu 100.000 Rivian-Lieferwagen einsetzen – eine Art Lebensversicherung für das Elektroauto-Start-up. Der Handelsriese ging mit dem Deal 2019 auch eine Beteiligung an der Elektroauto-Firma ein und hält derzeit 17 Prozent der Anteile an dem E-Autohersteller. Dabei belasteten Wertkorrekturen auf den Anteil nach Verzögerungen bei der Produktion von Rivian-Modellen in den vergangenen Monaten wiederholt die Amazon-Bilanz.