Rivian war in den vergangenen Quartalen unter anderem von Problemen in der Lieferkette gebremst worden. Das Unternehmen baut auch Elektro-Lieferwagen für Amazon. Amazon will bis zum Jahr 2030 bis zu 100.000 Rivian-Lieferwagen einsetzen – eine Art Lebensversicherung für das Elektroauto-Start-up. Der Handelsriese ging mit dem Deal 2019 auch eine Beteiligung an der Elektroauto-Firma ein und hält derzeit etwa 17 Prozent der Anteile an dem E-Autohersteller.