Luxusdeal mit Volkswagen Rimac strebt mit Bugatti an die Börse

Der kroatische Elektroautobauer will die Mehrheit an der VW-Tochter Bugatti übernehmen – und bis 2022 an die Börse. Und auch Porsche will den Deal mit der totgesagten Luxusmarke für sich nutzen. Geschichte über die Wiedergeburt einer Legende.