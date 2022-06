Kurz darauf kündigte Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin (63) in der "Moscow Times" an, die Produktion in Moskaus Renault-Werk unter der historischen Marke Moskwitsch wieder aufnehmen zu wollen. "Wir werden im Jahr 2022 eine neue Seite in der Geschichte von Moskwitsch aufschlagen." Seit Ende des Zweiten Weltkriegs wurden in der Sowjetunion beziehungsweise im späteren Russland Fahrzeuge der Marke Moskwitsch gebaut; das Auto ist so etwas wie der russische Trabant. Doch das Auto verlor im Kalten Krieg zunehmend an Konkurrenzfähigkeit, im Jahr 2006 ging der Autohersteller in die Insolvenz.