Die Präsenz in Russland und der weltweite Halbleitermangel haben Renault den höchsten Absatzrückgang seit mehr als zehn Jahren eingebrockt. Im ersten Quartal brachen die Verkäufe um 17 Prozent auf 552.000 Fahrzeuge ein, wie der französische Autobauer am Freitag mitteilte. So stark waren die Auslieferungen seit dem Höhepunkt der Finanzkrise im Jahr 2009 nicht mehr gefallen.

Mit Blick auf die Zukunft der Mehrheitsbeteiligung am Lada-Hersteller Avtovaz teilte Renault mit, die Gespräche machten Fortschritte. Der Konzern hatte wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine den Betrieb in seinem Werk in Russland Ende März eingestellt und erklärt, man prüfe Optionen für Avtovaz. Den bei diesem Anlass auf 3,0 Prozent gesenkten Ausblick für die operative Rendite bekräftigte Renault nun.

Der Konzern wollte sich nicht zu einem Bericht äußern, wonach die Nissan-Beteiligung verringert werden könnte, um den Schwenk in die E-Mobilität zu finanzieren. Die Agentur Bloomberg hatte berichtet, Nissan selbst könne Renaults NIssan-Anteile übernehmen. Auch andere Investoren kämen dafür infrage. Renault hält 43 Prozent an Nissan, die wiederum mit rund 15 Prozent an den Franzosen beteiligt sind, allerdings ohne Stimmrecht. Dieses Ungleichgewicht sorgt schon länger für Unstimmigkeiten zwischen den Allianzpartnern.

Die Renault-Aktie zog nach der Bloomberg-Meldung um bis zu 8 Prozent auf 25,475 Euro an, musste die Gewinne aber schnell wieder abgeben. Zuletzt lag sie in einem schwachen Umfeld noch rund 1,0 Prozent im Plus. Renault wird am Finanzmarkt derzeit mit knapp sieben Milliarden Euro bewertet und damit in etwa so hoch wie die Beteiligung an Nissan.