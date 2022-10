Autobauer Renault Das verwegene Abrissabenteuer des Luca de Meo

Renault-Chef Luca de Meo reißt den maroden Autohersteller auseinander, trennt Elektro von Verbrennern und Mobilitätsgeschäft von Motorenbau. Unabhängige Töchter sollen an die Börse oder teilverkauft werden, Renault so wieder an die Spitze – eine unmögliche Geschichte.