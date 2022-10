Zu Gewinnkennzahlen macht Renault wie in Frankreich üblich nur halbjährlich Angaben. An dem Ziel, die operative Gewinnmarge im Gesamtjahr auf über 5 Prozent gemessen am Umsatz zu steigern, hält das Unternehmen fest.

Am 8. November will das Management auf einem Kapitalmarkttag über seine weitere Strategie berichten und die mittelfristigen Ziele auffrischen. An diesem Tag dürfte Renault-Chef Luca de Meo (55) über seine Sanierungspläne berichten und über den Plan, Renault in mehrere Unternehmenseinheiten aufzuspalten, die dann künftig unter dem Dach einer Holding angesiedelt sein sollen. Im Interview mit dem manager magazin hatte der italienische Manager die Pläne kürzlich bereits skizziert . Laut de Meo wolle Renault unter der Holding sechs bis sieben Einheiten bündeln.