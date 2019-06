6





In der Affäre um den früheren Automanager Carlos Ghosn hat Renault Börsen-Chart zeigen bei einer Tochtergesellschaft in den Niederlanden zweifelhafte Ausgaben von zusammen rund elf Millionen Euro entdeckt. Wie der Renault-Verwaltungsrat am Dienstagabend mitteilte, geht es dabei unter anderem um Kosten für Flugreisen des früheren Konzernchefs Ghosn. Es sollten nun rechtliche Schritte gegen Ghosn in den Niederlanden geprüft werden.

Eine Überprüfung der gemeinsamen Tochtergesellschaft mit dem japanischen Partner Nissan Börsen-Chart zeigen bestätigte erste Hinweise, wonach es dort im Hinblick auf die finanzielle Transparenz und Verfahren zur Ausgabenkontrolle Mängel gab.

Seit der Verhaftung Ghosns in Japan ist das von ihm geschaffene und kontrollierte französisch-japanische Auto-Bündnis zwischen Renault, Nissan und Mitsubishi Börsen-Chart zeigen in einer schwere Krise. Ghosn wird ein Verstoß gegen Börsenauflagen in Japan vorgeworfen worden. Der ehemalige Automanager wurde zudem mehrfach wegen weiterer angeblicher Vergehen angeklagt. Im April kam er zum zweiten Mal auf Kaution aus der Untersuchungshaft. Ghosn hatte die Anschuldigungen in Japan mehrfach zurückgewiesen.

Verwaltungsrat berät heute über Fusion mit Fiat Chrysler

Unterdessen will der Verwaltungsrat des französischen Autobauers am Mittwoch weiter über das Fusionsangebot des italienischen Konkurrenten Fiat Chrysler Automobiles Börsen-Chart zeigen (FCA) beraten. Das Gremium habe beschlossen, die Möglichkeit eines solchen Zusammengehens weiter mit Interesse zu prüfen und die Diskussion darüber fortzusetzen, teilte Renault am Dienstagabend mit.

Insidern zufolge hatten Fiat Chrysler und die französische Regierung vorher einen Kompromiss über die künftige Beteiligung des Staates an Renault gefunden und damit die Grundlage für den Start formeller Gespräche geschaffen. Fiat Chrysler hat Renault in der vergangenen Woche einen gut 30 Milliarden Euro schweren Zusammenschluss vorgeschlagen. An Renault ist der französische Staat mit 15 Prozent beteiligt.

Lesen Sie auch:

Warum VW Fiat Chrysler und Renault nicht fürchten muss

Autohochzeit: Was die Fusion von Renault und Fiat brächte, was fehlen würde





Fiat Chrysler hatte vorgeschlagen, dass beide Unternehmensgruppen - also Renault und FCA - je die Hälfte an der neuen Gesellschaft halten. Durch die Fusion erhoffen sich die Konzerne jährliche Einsparungen von fünf Milliarden Euro. Zusammen würden sie auf 8,7 Millionen Fahrzeuge im Jahr kommen.

mg/dpa-afx, rtr