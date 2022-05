Der unter Druck stehende französische Autobauer Renault stärkt seine Verbindungen zum chinesischen Autokonzern Geely. Konzernchef Luca De Meo (54) verkauft etwa ein Drittel der koreanischen Tochter an die Chinesen. Für 207 Millionen Dollar hält Geely künftig 34 Prozent der Anteile an Renault Korea. Die Übernahme werde in einem Markt mit hohem Wachstumspotenzial Synergien schaffen, erklärte das Unternehmen am Dienstag. Beide Hersteller wollen auf dem von Hyundai-Konzern dominierten Markt künftig gemeinsam Autos entwickeln und verkaufen.