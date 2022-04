Der französische Autobauer Renault wird seinen 68-prozentigen Anteil an Russlands größtem Autohersteller Avtovaz für einen symbolischen Preis von einem Rubel an das Wissenschaftsinstitut NAMI abgeben. Das russische Handelsministerium teilte am Mittwoch zudem mit, das Renault-Werk in Moskau, das Autos der Marken Renault und Nissan herstellt, werde an die Stadtregierung übergeben. Renault habe aber die Möglichkeit, innerhalb von fünf oder sechs Jahren den Lada-Hersteller Avtovaz zurückzukaufen, räumte das Ministerium ein. "Aber wenn wir in dieser Zeit Investitionen tätigen, dann werden die bei dem Preis berücksichtigt. Dort wird es keine Geschenke geben", zitierte die Nachrichtenagentur Interfax Handelsminister Denis Manturov (53).