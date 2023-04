Beim Autobauer Renault hat das Geschäft im ersten Quartal noch stärker angezogen als gedacht. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um knapp 30 Prozent auf 11,5 Milliarden Euro, teilte der französische Autobauer am Donnerstag in Boulogne-Billancourt bei Paris mit. Damit übertraf der Hersteller die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten, gleichwohl rutschte die Aktie von Renault am Vormittag in der Spitze um mehr als 6 Prozent ab.