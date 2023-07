Für das geplante Werk in Reno, Nevada, hatte Redwood bereits vor einigen Monaten die Zusage für einen Kredit über zwei Milliarden Dollar vom US-Energieministerium erhalten. In der Fabrik sollen Batterie-Bestandteile wiederaufbereitet werden, damit sie in Akkus für Elektroautos verarbeitet werden können. Bei voller Auslastung werde die Fabrik die Produktion von mehr als einer Million Elektroautos pro Jahr unterstützen, so die "FT". Sie passt damit in die Pläne der Regierung von US-Präsident Joe Biden (80), die US-Wirtschaft verstärkt auf nachhaltige Energieversorgung umzustellen.