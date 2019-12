Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat am Freitag zwei Prototypen des ersten eigenen Elektroautos seines Landes präsentiert.

Die Türkei will in den nächsten dreizehn Jahren mehr als drei Milliarden Euro in die Entwicklung und den Bau eines eigenen Elektroautos investieren. Jährlich sollen in einer Fabrik in der nordwestlichen Provinz Bursa bis zu 175.000 Fahrzeuge produziert werden, wie die Regierung am Freitag über das Amtsblatt mitteilte. Mehr als 4.000 Arbeitskräfte sollen dort beschäftigt werden. Das Projekt, das im Oktober startete, werde staatliche Unterstützung erhalten, darunter Steuernachlässe.

Verbandspräsident Kanca im Interview: "Das wird ein Auto für die Türkei, nicht für Übersee"

Der Bau eines eigenen türkischen Elektroautos Autos ist ein langjähriges Ziel von Erdogan und seiner regierenden Partei AKP. Angekündigt wurde das Projekt im November 2017 und soll als Beweis für die wachsende Wirtschaftskraft des Landes dienen. Die Türkei ist bereits ein bedeutender Exporteur von Autos nach Europa, die in der Türkei jedoch von großen globalen Herstellern wie Ford, Fiat Chrysler, Renault, Toyota und Hyundai hergestellt werden. Volkswagen hatte im Oktober eine Entscheidung über den Bau eines Automobilwerks in der Türkei verschoben, da international Kritik an der türkischen Militäroperation in Syrien geäußert wurde.

Die neuen Elektroautos werden von einem TOGG genannten Konsortium aus fünf Industriekonzernen gebaut; dazu gehören die Anadolu-Gruppe, BMC, die Kok-Gruppe, der Netzbetreiber Turkcell und die Zorlu-Holding. TOGG führt der ehemalige Bosch-Manager Gürcan Karakas, COO ist Sergio Rocha, ehemals Korea-Chef von General Motors. 2022 sollen die ersten SUVs vom Band rollen.

