So will Vehiculum den Auto-Leasing-Markt aufmischen

Der erste Gehversuch im Privatkunden-Segment war gleich recht ambitioniert: 1000 Stück Fiat 500 wollte Vehiculum Anfang dieses Jahres mit Hilfe des Discounters Lidl verleasen. Gut laufende Autohäuser brauchen mehrere Wochen oder Monate, um diese Menge Fahrzeuge unter die Leute zu bringen. Das Gespann aus Lidl und Vehiculum benötigte nur eine Woche. "Wir werten das als Riesen-Erfolg", meint Vehiculum-Gründer Lukas Steinhilber. "Wir konnten damit zeigen, dass es Kunden gibt, die nicht ins Autohaus gehen müssen".

Die erfolgreiche Aktion hat auch intern etwas beschleunigt - und zwar die Pläne, in den Privatkundenmarkt einzusteigen. Das 2015 gegründete Start-up agierte bislang als Plattform für Leasingangebote, die sich ausschließlich an Gewerbekunden richteten. Als Geldgeber hat Vehiculum Anfang des Jahres neben den Tech-Fonds Coparion und MobilityFunds den russischen Risikokapitalgeber Runa Capital und Smava-Gründer Alexander Artopé gewonnen.

Sieben Millionen Euro hat die jüngste Kapitalrunde Anfang 2019 eingebracht, sie sollte bei der Ausweitung des Geschäftsmodells Richtung Privatkunden helfen. Im dritten Quartal, so hieß es von Seiten des Unternehmens noch vor einigen Wochen, solle es so weit sein.

Nun hat sich Vehiculum lieber für einen Starttermin am Anfang des dritten Quartals entschieden. Ab heute öffnet Vehiculum seine Plattform für Privatleute, die einen Wagen leasen wollen. Von Beginn an können private Autonutzer aus hunderten Modellen von über 20 Herstellern wählen - und für ihr Wunschmodell Raten verschiedener Leasingbanken vergleichen.

Transparenter Vergleich von Leasingraten - mit 0 Euro Anzahlung

Zur Großbildansicht Vehiculum Vehiculum-Gründertrio: Guy Moller (links), Lukas Steinhilber (Mitte), Melchior Bauer (rechts)

Damit die Vergleichbarkeit zwischen den Raten fair ist, sind Vehiculums Monatsraten-Preise immer mit 0 Euro Anzahlung angegeben. Und auch die Hauszustellung der Fahrzeuge ist kostenlos. Das Start-up tritt dabei als Vermittler von Leasingangeboten verschiedener Anbieter auf - etwa den von Autoherstellern gegründeten "Autobanken", aber auch unabhängigen Leasinggeldgebern. Zusatzangebote, etwa rund um Wartung oder Versicherung, entwickelt Vehiculum aber gemeinsam mit Partnern auch selbst.

Die Grundidee dahinter beschreibt Gründer und Geschäftsführer Steinhilber so: "Wir wollen Leasing für den Kunden einfacher machen." Bisher, so Steinhilber, seien Leasingraten nur schwer zu durchschauen. Da gebe es mehr oder weniger willkürliche Prämien, die Restwertberechung sei oft kaum zu verstehen. "Es ist für Kunden kaum nachzuvollziehen, warum ein Modell 100 Euro pro Monat kostet und ein vergleichbares anderes Fahrzeug 300 Euro pro Monat. Die Transparenz im Autoleasingmarkt fehlt komplett", so Steinhilber.

Bei vielen Leasingangeboten sei zudem unklar, was die Wartung kostet, in welchen Bereichen man selbst warten müsse - und was das Fahrzeug dann effektiv monatlich an Kosten verschlingt. "Das ist nicht mehr zeitgemäß. Kunden erwarten eine Produkt- und Preisübersicht und schnelle Abschlussmöglichkeit, die wollen wir liefern," so Steinhilber.

Von einer Besonderheit bei vielen Autoleasing-Angeboten, den teils mehrere tausend Euro hohen Anzahlungen, hält Steinhilber wenig: "Wenn Leasing liquiditätsschonend sein soll, dann macht eine Sonderzahlung am Anfang wenig Sinn", meint er. Das würden die anderen Anbieter vor allem deshalb machen, um Raten schönzurechnen. Die bei Vehiculum angegebenen Monatsraten verstehen sich deshalb stets ohne Anzahlung.