Trotz sinkender Verkäufe Porsche steigert Umsatz und Gewinn

Der operative Gewinn verbesserte sich um fast ein Viertel auf 3,48 Milliarden Euro. Die Umsatzrendite, bei der Umsatz und Gewinn miteinander in Beziehung gesetzt werden, kletterte auf 19,4 Prozent - das waren 2,5 Punkte mehr als zuvor. Für das Gesamtjahr streben die Stuttgarter einen Umsatz in der Größenordnung von 38 bis 39 Milliarden Euro und eine Rendite zwischen 17 und 18 Prozent an, langfristig von mehr als 20 Prozent, an.