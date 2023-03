Nach Rekordgewinn Porsche plant mit noch mehr Rendite

Nicht an alle Ziele des vorigen Jahres konnte Porsche einen Haken setzen. Dennoch verzeichnete das VW-Tochterunternehmen ein starkes Plus bei Umsatz, Gewinn und Marge. Langfristig strebt Konzernchef Oliver Blume nun sogar mehr als 20 Prozent Rendite an.